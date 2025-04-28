ABD'de bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi

AA

ABD'de bir üniversitede korkunç bir olay meydana geldi.

Üniversite öğrencileri, "Yard Fest" Viking Festivali kapsamında toplandılar.

Kuzey Carolina eyaletinin doğusunda yer alan Elizabeth City State Üniversitesi'nde Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

KAMPSÜ KAPATILDI

Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı.

Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

"ÜNİVERSİTE EYLEMDEN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ DUYMAKTA"

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.