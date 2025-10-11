ABD'de büyük patlama: 19 kişiden haber alınamıyor

ABD’nin Tennessee eyaletinde Accurate Energetic Systems (AEC) şirketine ait askeri patlayıcı üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

PATLAMALAR ZİNCİRİ TESİSTE BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI

Yetkililer, korkunç olayın yaşandığı tesisin, Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, tesisteki ilk patlamayı küçük patlamaların da takip ettiği ve yangın çıktığı aktarıldı.

Yetkililer, olay yerine intikal eden acil durum ekiplerinin, patlamaların devam etmesi riski nedeniyle müdahale etmekte ve durumu değerlendirmekte zorluk yaşadığını belirtti.

"ÖLÜ YA DA KAYIP 19 KİŞİDEN HABER ALAMIYORUZ"

Humphreys County Şerifi Chris Davis açıklamasında, "Yerel saat ile 07.45 sıralarında meydana gelen patlama gerçekten şiddetliydi. Şu an ölü ya da kayıp 19 kişiden haber alamıyoruz. Bazı kişilerin hayatını kaybettiğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Bazı çalışanların patlamadan kurtulmuş olmasının mümkün olduğunu söyleyerek, can kaybına ilişkin kesin bir sayı vermekten kaçınan Davis, "Bu meslek hayatım boyunca tanıklık ettiğim en korkunç olay. Şu an en iyisi için dua ediyorum. Hala bir yerlerde ulaşamadığımız yaralı birileri olabilir" ifadelerini kullandı.

Şerif ayrıca, patlamanın yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerinde de hissedildiğini kaydetti.

"HAFİF YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

Başka bir yetkili ise olayda hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Açıklamada, 2 kişinin taburcu edildiği ve 1 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"TESİSTE YAKLAŞIK 80 KİŞİ ÇALIŞIYORDU"

Hickman County Belediye Başkanı Jim Bates, tesiste yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlandığını ancak olay sırasında kaç kişinin bina içinde bulunduğunun bilinmediğini belirtti.

Bates ayrıca olayda bir binanın tamamen yıkıldığını da belirterek, "Bunu görmek çok üzücü. İncelemeler muhtemelen günlerce devam edecek. Bu tesiste sadece askeri patlayıcıların yanı sıra yol çalışmalarında kullanılan patlayıcılar da üretiliyordu" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, AEC ile 120 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. ABD Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz ay AEC şirketi ile yaklaşık 120 milyon dolarlık "TNT tedariki" anlaşması imzaladığı biliniyor.