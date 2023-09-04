ABD'de büyüyen evsizlik sorunu: Sokaklarda kalanlar görüntülendi Ekonomik büyüklüğe rağmen, ülkede artan evsiz sayısı göze çarpıyor. Evsizler arasında yaygınlaşan uyuşturucu bağımlılığı da bir diğer sorun olarak öne çıkıyor.

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AA & Ensonhaber

ABD'de yaklaşık 600 bin evsizin sokaklarda yaşadığı tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkede her geçen gün ağırlaşan tabloyla ilgili henüz kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değil.

Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco, ülkenin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden biri olarak biliniyor.

Yükselen maliyetler evsizlerin sayısını artırdı

Ancak San Francisco'da artan konut maliyetleri, kentin düşük gelirli bölgelerinde yaşayanları yerinden etti.

Bu durum, evsizlik oranın gittikçe artmasına ve içinden çıkılamayacak bir noktaya gelmesine neden oluyor.

Uyuşturucu bağımlılığını beraberinde getirdi

İnsanların evlerinden olması, zararlı alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Evsizlerin bir kısmı da uyuşturucu bağımlılığı yaşıyor.

Ciddi boyutlara ulaşan uyuşturucu kullanımı, kent sakinleri arasında tedirginliğe yol açıyor.

ABD'de derinleşen kriz: Evsizlik - FOTO GALERi

Dikkat çeken evsiz sayısı

Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, eyalette 170 binden fazla kişinin evsiz olduğunu söylüyor. Bu sayı ABD'deki toplamın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Araştırma kapsamında 2021 ve 2022 yılları arasında 3 bin 200 evsiz yetişkinle anket, bunlar arasında 365 kişiyle ise kapsamlı mülakatlar yapıldı.

Katılımcıların yüzde 90'ı evsiz olmadan önce halihazırda eyalette yaşayan insanlardan oluşurken bu insanların yarısının sağlık sorunları, fiziksel engeller ve yaş sebebiyle çalışamadığı belirlendi.

Bir oda için 90 saat çalışmak zorundalar

Söz konusu insanların evlerini kaybetmeden önce aylık gelirlerinin ortalama 960 dolar olduğu belirtilirken, daha önce kirada yaşayan evsizlerin ise aylık kazandıkları 1400 doların yarısının kiraya gittiği saptandı.

ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliği'ne göre ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyor.