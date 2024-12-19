ABD'de Çin skandalı: New York'ta gizli karakol açtılar

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ABD'de, Çin hükümeti adına ajanlık yapmak suçundan yargılanan 60 yaşındaki Chen Jingping, suçlarını itiraf etti.

Brooklyn federal mahkemesinde yargılanan Jingping, New York’un Manhattan bölgesindeki Çin Mahallesi'nde, Çin hükümetine bağlı bir “gizli polis istasyonu” işlettiğini kabul etti.

5 yıla kadar hapsi istenen ajanın, gizli karakolu kurmasındaki amacının, ABD'deki muhalif Çin vatandaşlarını bastırmak olduğu açıklandı.

ABD'NİN GÖBEĞİNDE ÇİN KARAKOLU AÇTILAR

2023 yılında aynı suçlamalarla gözaltına alınan bir diğer sanık olan Lu Canvang ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

İkili, İspanya merkezli insan hakları örgütü Güvence Savuncuları (Safeguard Defenders) tarafından 2022'de yayınlanan bir soruşturma raporunun ardından tutuklanmıştı.

Çin’in yurtdışında "gizli istasyonlar" kurarak bu merkezlerin yasa dışı şekilde Çin polis güçleriyle iş birliği yaptığı ve Çin’e dönmesi istenen kişilere baskı uyguladığı belirtilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Yurt dışına gönderdikleri ajanlar ile Çin vatandaşlarına baskı kurmakla suçlanan Çin hükümeti ise, gizli polis karakollarının varlığını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Cian, “Çin, her zaman uluslararası hukuka sıkı bir şekilde uymuş ve tüm ülkelerin yargı egemenliğine saygı göstermiştir,” dedi.

"RESMİ POLİS FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİYOR"

ABD Adalet Bakanlığı, Çin ve İran gibi ülkelerin ABD'de yaşayan siyasi muhalifleri korkutmak için yürüttüğü faaliyetler olarak tanımladığı “sınır ötesi baskılar” konusunda soruşturmalarını artırdı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, Çen'in suçunu itiraf etmesiyle ilgili bir yorum yapmadı.

Çin hükümeti, yurtdışındaki bu tür merkezlerin Çinli gönüllüler tarafından yönetildiğini, resmi polis faaliyeti olmadığını ve yalnızca vatandaşlara belge yenileme gibi hizmetler sunduğunu iddia ediyor.