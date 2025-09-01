ABD’de çocukları sınır dışı planına yargı freni

ABD basınındaki haberlere göre, avukatlar Trump yönetiminin 10 ila 17 yaşlarındaki 10 refakatsiz çocuğu sınır dışı etme kararına karşı dava açtı.

"İŞKENCE VE İSTİSMARA UĞRAYABİLİRLER"

Dava dilekçesinde, çocukların ülkelerine geri gönderilmeleri halinde istismar, yargılanma, yok sayılma ya da işkenceye maruz kalabilecekleri uyarısı yapıldı.

MAHKEMEDEN 14 GÜNLÜK DURDURMA

Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle Sooknanan, dava sonrası sınır dışı kararının yürütmesini 14 günlüğüne durdurdu. Böylece yalnızca 10 çocuk değil, aynı zamanda yaklaşık 600 Guatemalalı refakatsiz çocuğun sınır dışı işlemleri de askıya alındı.

UÇAKTAKİ ÇOCUKLAR GERİ İNDİRİLDİ

Karar açıklandığı sırada bazı çocukların uçağa bindirildiği, ancak mahkeme kararının ardından uçaktan indirilerek Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisi’ne gönderildikleri aktarıldı.

GÖÇMEN KARARLARINA TEPKİLER

Demokrat Senatör Ron Wyden, Trump yönetiminin 600 Guatemalalı çocuğu sınır dışı etme planına sert tepki gösterdi.

Trump yönetimi, göçmen karşıtı politikaları nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Pek çok uygulama, mahkemelerin aldığı kararlarla engelleniyor.