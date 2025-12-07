AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkesle beraber esir takası süreci de devam ediyor.

İsrail, alıkoyduğu 5 Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından gerekli kontrol ve tıbbi muayenelerinin yapılması için Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Hastanede açıklama yapan Filistinliler, aylarca hapishanelerde insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade etti.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ ESİRLER İÇİN DİYALOG SÜRÜYOR

ICRC’den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri hala ziyaret edemediği, bu ziyaretlerin yeniden başlatılması için İsrailli yetkililerle diyaloğun sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk gereğince, tutuklulara insani muamelede bulunulması, uygun koşullarda tutulması ve aileleriyle iletişim kurabilmelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.