Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

ABD'nin Chicago kentinde bir banliyöde seyreden çöp kamyonu, bir anda dumanların içinde kaldı.

Kamyon sürücü ne olduğuna anlam veremezken, dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Kamyon sürücüsü korkuyla aracını terk ederken, çevredekiler de olayı görüntülemek için kameralara sarıldı.

KAMYON BOMBA GİBİ PATLADI

Bir anda alevlere teslim olan çöp kamyonu, bomba gibi patlayarak havaya uçtu.

3 YARALI

O sırada araca müdahale etmek için olay yerine gelen iki polis, bir itfaiyeci olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı.

Patlama bölgede maddi hasara da yol açtı.

Sıkıştırılmış gazla çalışan (CNG) kamyonun neden alev alındığı bilinmiyor.