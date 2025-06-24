ABD'de Donald Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi

ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin de bombalamalarla katılması üzerine Başkan Donald Trump hakkında azil tasarısı verildi.
Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green tarafından verilen tasarı oylamaya sunuldu.
TASARI REDDEDİLDİ
ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Trump'ın görevden azlini isteyen tasarı, 79 evet oyuna karşılık 344 hayır oyu ile reddedildi.
Oylamada ezici çoğunluğun hayır oyu kullanması Demokratların ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından duydukları rahatsızlığa rağmen Trump'ı görevden alma konusunda istekli olmadıkları şeklinde yorumlandı.
Temsilciler Meclisi'ndeki 435 koltuğun 220'sini Cumhuriyetçiler, 212'sini de Demokratlar elinde tutuyor, 3 koltuk da boş bulunuyor.