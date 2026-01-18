Rakka kent merkezi, YPG'den kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor.

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

TABKA'DA TAM KONTROL SAĞLANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerine ait bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) arındırılan Rakka kırsalındaki Tabka kentine girerken Bakanlık Sözcüsü Nureddin el-Baba, ordunun kontrolünü ele geçirdiği bölgelerde güvenliğin tamamen tesis edildiğini açıkladı.

Suriye'nin Rakka ilinin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı.

DEYRİZOR DA TEMİZLENDİ

Öte yandan Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına alarak ilin tamamını örgütten kurtardı.

Deyrizor’daki AA ekibinin aktardığına göre, aşiret güçleri dün akşam saatlerinden itibaren terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı.

Aşiretler, Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı.

Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.

RAKKA DA KONTROL ALTINDA

Birçok bölgede kontrolü ele geçiren Suriye ordusunun nokta operasyonlarla Rakka iline doğru harekete geçti.

Bölgede bulunan kaynaklardan alınan bilgiye göre kent merkezinin tamamiyle terör örgütünden arındırıldığı belirtildi.

SAAT KULESİNE ÇIKIP BAYRAK SALLADILAR

Bölgeden paylaşılan görüntülerde bazı Rakka'nın bazı bölgelerinde kontrolün sağlandığı görüldü.

Paylaşılan bir başka görüntüde ise Rakka halkının aşiret savaşçılarının ele geçirdiği saat kulesinde Suriye bayrağı salladığı anlar yer aldı.

KENTTE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.

Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye'nin El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi." dedi.

"KENT GENELİNDE KONUŞLANACAĞIZ"

El-Baba, Tabka kentinde büyük bir sevinç ve coşku havasının hakim olduğunu ifade ederken, bakanlığın çalışmalarının kamu ve özel mülklerin korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılmasına odaklandığını kaydetti.

El-Baba ayrıca, "Birkaç saat içinde kent genelinde konuşlanma tamamlanacak, yeni polis karakolları ve güvenlik merkezleri hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.

KONTROL ALTINA ALINAN YERLER

Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.