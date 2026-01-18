İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskıları ve İsrailli kanunsuz yerleşimcilerin toprak gaspları devam ediyor.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv hükümetinin birkaç gün önce yasa dışı "Karnei Shomron" yerleşim yeri yakınlarında yeni bir mahalle kurulması için 695 dönüm araziye el koyduğunu belirtti.

AMAÇ "FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMA İHTİMALİNİ ZAYIFLATMAK"

Bölgenin son derece stratejik bir konumda bulunduğu vurgulanan haberde, İsrail hükümeti açısından bu adımın temel amacının, "Filistin beldeleri arasındaki coğrafi bağlantıyı kesmek, onları izole edilmiş adacıklara dönüştürmek ve bir Filistin Devleti'nin kurulma ihtimalini büyük ölçüde zayıflatmak" olduğu aktarıldı.

ARAZİLERE EL KOYULMASI İSRAİL'İN GÜNDEMİ

Bu bölgedeki arazilere el konulması hedefinin, yıllardır İsrail hükümetinin gündeminde olduğu ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilemediği kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail hükümet planının, yasa dışı Karnei Shomron yerleşim yeri ile Elkana ve Ets Efraim yerleşimlerini birbirine bağlamak olduğu bilgisi yer aldı.

694 DÖNÜMLÜK ARAZİYE EL KOYULDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, 7 Ocak'taki açıklamasında Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kefr Sulus beldesi ile Selfit kentine bağlı Deyr İstiya ve Biddeya beldelerinde 694 dönümlük araziye İsrail tarafından el koyulduğunu duyurmuştu.

365 YASA DIŞI YERLEŞİM YERİ VAR

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de yasa dışı sayılan 224 "kaçak yerleşim birimi" bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.