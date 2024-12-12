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Haber Merkezi

ABD'de geçtiğimiz ocak ayında Nevada eyaletinde görülen bir dava sırasında sanık, kürsünün üzerinden uçarak hakime saldırmıştı.

Daha önce 3 sabıkası bulunan Redden; hakim Mary Kay Houlthus'un, şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine kürsüye 'uçarak' hakim yumruklu bir saldırı gerçekleştirmişti.

Redden'in hakime saldırdığı görüntüler, kısa süre içerisinde dünya kamuoyunda gündem olmuştu.

HAKİME SALDIRMIŞTI: MAHKEMEYE ELLERİ BAĞLI VE AĞIZLIKLA GETİRİLMİŞTİ

Daha sonra tekrarlanan duruşmada Redden, elleri bağlı ve 'ağzında ağızlıkla' mahkeme salonuna getirilmişti.

Yaşananların ardından Redden'ın cezası belli oldu...

Aylar süren süreç sonunda, hakim Susan Johnson tarafından yedi farklı suçtan yargılanan Redden, suçlamaların biri hariç tamamını kabul etti.

26 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanığa 26 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ayrıca Redden, saldırıya uğrayan hakime 61 bin 318 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Halihazırda cezaevinde bulunan ve 31 yaşında olan Redden, şartlı tahliye için 2050'li yıllara kadar beklemek zorunda kalacak.