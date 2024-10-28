ABD'de aşçının eldiveni yok dedi: Kasiyeri öldürdü

Haber Merkezi

Özgürlükler ülkesi lakaplı ABD'den bir cinayet haberi daha geldi.

Bir pizza dükkanına giren 38 yaşındaki Cahrles Leggett, bir pizza sipariş etti ve ödemesini yaptı.

Ödemeyi alan 26 yaşındaki kasiyer, siparişi aşçıya haber verdi.

"HİJYEN" KAVGASI

Tamamlanan siparişi arka bölümden alarak müşteriye veren kasiyer, ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

Müşteri Legget, aşçının eldiven takıp takmadığı ile ilgili genç kasiyerle kavga etmeye başladı.

"ELDİVEN TAKTIĞINA İNANMIYORUM"

Kasiyer ne kadar eldiven takılmadan ürün yapılmadığını söylese de öfkeli müşteri, yanındaki silahla 6 aylık bir kız çocuğu olan kasiyer Owais'i göğsünden vurarak öldürdü.

Saatler sonra olay yerine ulaşan polis ekipleri, saldırganı tutukladı.

KARDEŞİNİN İŞİNİ YAPARKEN ÖLMÜŞ

New York Post'un haberine göre, 2013'te Batı Şeria'dan Amerika'ya gelen Jamil Owais'in, olay günü kardeşinin işleri nedeniyle onun yerine çalışırken öldürüldüğünü bildirdi.

ELDİVEN TAKTIĞI KANITLANDI

Olayı araştıran ekipler, kamera kayıtlarından mutfakta çalışan herkesin o gün boyunca eldiven taktığını ortaya koydu.

Kasiyeri öldüren Legget'in, yasaklı madde bulundurmaktan da arandığı ortaya çıktı.

Kasten adam öldürmekten yargılanan katil için 75 yıl talep edildi.