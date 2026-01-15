Almanya’da 700 bin gence askerlik için mektup göndermeye başlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’da yeni askerlik yasasının 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Alman ordusunun personel ihtiyacını karşılamaya dönük süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) 18 yaşına giren tüm gençlere Alman ordusunda görev yapmak isteyip istemediklerinin ve sağlık problemleri bulunup bulunmadığının sorulduğu anket formlarının olduğu mektupları adayların adreslerine göndermeye başladı.

Adaylara gönderilen postanın içinde ayrıca bilgilendirme broşürleri ile askerlik ile ilgili yasal düzenlemelerinin yer aldığı bilgi notlarının da bulunduğu belirtildi.

KAREKOD İLE ASKERLİK ANKETİ

Alman basınına konuşan bir Bundeswehr sözcüsü, adayların gelen mektup içinde bulunan belgedeki karekodu okutarak anket sorularını çevrim içi cevaplandırılabileceklerini söyledi.

Asker adaylarının cevap vereceği sorulara arasında boy-kilo gibi kişisel bilgilerin yanı sıra askerliğe elverişli olup olmadığını gösterecek motivasyon sorularının da yer alacağı belirtildi.

OLASI SAVAŞTA ÇAĞIRILACAK GÖNÜLLÜLER BELİRLENECEK

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, bu yılın başında birliklere gönderdikleri ortak emirde 2008 yılı ve sonrasında doğan 700 bin kadın ve erkeğe bu mektupların gönderileceğini bu kapsamda hazırlık yapılmasını istemişti.

Muhtemel bir savaş veya savunma durumunda askere çağırılabilecek gönüllüleri belirlemek amacıyla bir veri havuzuna aktarılacak bilgileri içeren formları erkeklerin doldurması zorunlu olacak ancak kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

ELVERİŞLİ OLANLAR ORDUYA ALINACAK

Söz konusu formları dolduran ve gönüllü askerlik yapmak isteyen adaylar sağlık muayenesine davet edilecek.

Askerliğe elverişli olanlar ise yükümlülüklerini yerine getirmek için Alman ordusuna katılacak.

HEDEF 260 BİN

Almanya’nın ilk hedefi en az 260 bin asker hedefi Yeni askerlik yasası ile personel sayısını artırmayı hedefleyen Almanya ilk aşamada 183 bin olan ordusundaki asker sayısını önce 230 bine sonra da 260 bine çıkarmak istiyor.

NATO hedefleri kapsamında ulaşması gereken asker sayısı ise 460 bin.

Savunma Bakanlığının tahminine göre gönüllü askerlik başvuruları 2026 yılında en az 20 bin, 2027 yılında 23 bin, 2028 yılında 28 bin civarında gerçekleşecek.