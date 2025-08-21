ABD'de Epstein dosyalarının açıklanması talebi bir kez daha reddedildi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına bakan federal yargıç Richard Berman, hükümetin davaya dair bir talebiyle ilgili kararını açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nın Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması ve bunların açılması yönündeki talebini reddeden Berman, büyük jüri tutanaklarında yer alan bilgilerin 'Adalet Bakanlığı'nın elindeki Epstein soruşturma bilgileri ve materyalleriyle karşılaştırıldığında önemsiz' olduğunu ve bu sebeple mühürlerin kaldırılmasına gerek olmadığını belirtti.

ADALET BAKANLIĞI SESSİZ KALDI

Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

ABD'de bir alt mahkeme, daha önce Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili başvuruyu reddetmişti.

Mahkeme, ABD hükümetinin Epstein davasıyla ilgili belgeleri 'rastgele veya gelişigüzel' şekilde kamuoyuyla paylaşmasının 'büyük jürinin dayandığı gizlilik temellerinin ifşa olmasına yol açacağını' belirtmişti.