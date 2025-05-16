ABD'de eski FBI direktörüne, Trump'a karşı suikast çağrısı suçlaması

AA

ABD siyasetinde tansiyonu yükselten sosyal medya paylaşımı..

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, sosyal medya hesabından sahilde kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış “86 47” sayılarının yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına “Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi” notunu ekledi.

"BU BİR SUİKAST ÇAĞRISI"

Paylaşım kısa sürede silinse de ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu paylaşımı Başkan Donald Trump’a yönelik bir suikast çağrısı olarak yorumladı.

Noem, “İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek.” dedi.

86 47 SAYILARININ ANLAMI

Askeri terminolojide 86, birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek anlamına geliyor.

47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.