ABD’de eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine çekiçle saldıran zanlının cezası belli oldu

İHA

ABD’de 2022 yılında David DePape’nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldırdığı olayda yeni gelişmeler yaşandı.

David DePape’nin federal mahkemenin ardından eyalet mahkemesinde de görülen davasında karar çıktı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Federal mahkeme tarafından daha önce hakkında 30 yıl hapis cezası verilen DePape, eyalet mahkemesi tarafından da şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Harry Dorfman, cezayı açıklarken, “Benim niyetim Bay DePape'in asla hapisten çıkamayacağı, asla şartlı tahliye edilemeyeceği yönünde.” ifadesinde bulundu.

AVUKATLARININ KENDİSİNE KOMPLO KURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Mahkemede konuşmasına izin verilen DePape, 11 Eylül'ün devlet tarafından gerçekleştirildiğini, eski karısının yerine bir dublörün yerleştirildiğini ve hükümet tarafından sağlanan avukatlarının kendisine komplo kurduğunu iddia etti.

DePape'nin avukatı Jodi Linker daha önce yaptığı savunmada, müvekkilinin sağcı komplo teorileriyle motive olduğunu ve buna “varlığının her zerresiyle” inandığını öne sürmüştü.

Öte yandan, eyalet mahkemesi jürisi, geçtiğimiz haziran ayında DePape’yi adam kaçırma, hırsızlık, alıkoyma gibi birçok suçtan suçlu bulmuştu.