ABD'de ev partisinde kan donduran cinayet

Haber Merkezi

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Connor Lotterman, aynı okulda öğrenim gördüğü bir öğrencinin ev partisine davet edildi.

Connor, gece saatlerinde partiye katılmak üzere Township bölgesindeki eve gitti.

Genç adam burada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 10 kişinin bulunduğu partide yaşanan silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Lotterman hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen ertesi gün yaşamını yitirdi. Lotterman’ın Grand Valley State Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer, ilk aşamada ateşlemenin kazara gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirirken, yapılan incelemeler sonucu evin ikinci katından alt kata doğru birden fazla el ateş edildiği tespit edildi.

Bu bulgular, olayın kasıtlı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Dedektif Jake Sparks, soruşturmanın cinayet şüphesi kapsamında sürdürüldüğünü belirtti. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 20 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Polis, olay sırasında alkol kullanımının etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Grand Valley State Üniversitesi yönetimi, yaşanan ölümün ardından öğrencilere ve personele yönelik psikolojik destek hizmetlerinin devreye alındığını duyurdu.