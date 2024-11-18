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Haber Merkezi

İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırıma tepki gösterenler kadar destek verenler de var.

İşte onlardan birinin çıkardığı bir olay, dünya basınında gündem oldu.

FİLİSTİN YAZILI KAZAĞI GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

ABD'de Illinois eyaletindeki Downers Grove'da bir kafeye giren yaşlı bir kadın, üzerinde "Filistin" yazılı kapüşonlu kazak giyen ailenin üzerine yürüdü.

Aileye hakaret etmeye başlayan kadın, daha sonra elindeki kahveyi fırlatmaya çalıştı.

SALDIRMAYA ÇALIŞTI: ELİNDEKİ KAHVEYİ FIRLATTI

Saldırılarına devam eden kadın, amacına ulaşamayınca kahveciden ayrıldı.

İşte tepki çeken o anlar böyle görüntülendi...