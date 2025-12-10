ABD'de gökten bir anda inen uçak otoyolda giden arabaya çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Florida eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Trafik kazası olarak tanımlanması güç olayın videosu, internette dikkatleri üzerine topladı.

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde havadaki uçak, otoyolda ilerleyen bir arabaya çarparak kaza yaptı.

ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ARABADAN SEKTİ

The Sun'ın haberine göre, Florida'da Beechcraft 55 uçağı, otoyol trafiğine dalarak bir Toyota Camry'e çarptı.

O anlar, arabayı arkadan takip etmekte olan bir başka aracın kamerasına yansındı.

Korkutucu görüntülerde, arabanın tepesine çarpan uçağın sekerek yola düştüğü kaydedildi.

ŞOFÖR KAZAYI HAFİF YARALARLA ATLATTI

Florida'nın en meşgul otoyollarından olan I-95 otoyolunda, 17.45'te gerçekleşen kazada, arabanın 57 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Hızla yerel hastaneye götürülen adam, kazayı ciddi bir zarar görmeden atlattı.

Yolcu koltuğunda oturan 27 yaşındaki gencin ise yara almadığı bildirildi.

Pilot, kazadan dakikalar önce çift motorlu, pervaneli uçağın motorunda problem yaşadıklarını söyledi.