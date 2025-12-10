Los Angeles'ta yargıçtan Trump yönetimine Ulusal Muhafız freni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de Federal Yargıç Charles R. Breyer, Trump yönetiminin Los Angeles’a konuşlandırdığı California Ulusal Muhafız birlikleriyle ilgili kritik bir karar verdi. Breyer, birliklerin konuşlandırılmasının durdurulmasını ve kontrolün yeniden California Valisi Gavin Newsom’a devredilmesini hükme bağladı.

KARARIN UYGULANMASI ERTELENDİ

Yargıç Breyer, kararın uygulanmasını pazartesi gününe kadar erteledi. Bu süreçte Trump yönetiminin karara itiraz etmesi bekleniyor.

PROTESTO GEREKÇESİYLE 4 BİN ASKER GÖNDERİLMİŞTİ

Trump yönetimi, haziran ayında Vali Newsom’un karşı çıkmasına rağmen, düzensiz göçmenlere karşı yapılan federal baskınlara tepki olarak başlayan protestoları gerekçe gösterip Los Angeles’a yaklaşık 4 bin Ulusal Muhafız askeri göndermişti.

EYALET "YASA DIŞI" DİYEREK YARGIYA TAŞIDI

California eylet yönetimi, söz konusu konuşlandırmanın yasal olmadığını ve şehirdeki durumu daha da kötüleştirdiğini savunarak konuyu mahkemeye taşımıştı.

Mahkeme süreci sürerken Los Angeles’ta yaklaşık 100 Ulusal Muhafız askerinin hâlâ bulunduğu belirtiliyor.