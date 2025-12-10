Vladimir Zelensky: Bu hafta Rusya konusunda yeni haberler gelebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik plan da tartışılmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkında bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelensky, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

"HAZIRLADIĞIMIZ BELGEYİ ABD'YE YAKINDA İLETECEĞİZ"

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelensky, şunları kaydetti:

Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz.



Başkan (Donald) Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz.

"BU HAFTA YENİ HABERLER GELEBİLİR"

Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelensky, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya'nın saldırılarını durdurma ve daha sonra Ukrayna'ya bir daha saldırmaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.