Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Venezuelalı muhalif lider Maria Machado törene katılmadı

2025 Nobel Barış Ödülü töreni, Norveç'in başkenti Oslo'daki Belediye Sarayı'nda Norveç Kraliyet ailesi ve Norveç hükümeti yetkilileri, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da dahil olmak üzere Latin Amerika'dan önde gelen siyasi liderlerin de katılımıyla gerçekleşti.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Her ne kadar bugünkü programa yetişemeyecek olsa da güvende olduğunu ve Oslo'da bizimle birlikte olacağını teyit etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

TÖRENDE SES KAYDI YAYINLANDI

Nobel Ödülleri'nin internet sitesinde Maria Corina Machado ile yapılan bir telefon görüşmesine ait ses kaydında ise Machado'nun Oslo'ya gelebilmesini sağlamak için "birçok kişinin hayatlarını riske attığını" söylediği duyuldu.

Machado telefon görüşmesinde, "Bu ödül tüm Venezuela halkı için olduğundan bence ödülü onlar almış olacak. Ben de varır varmaz, iki yıldır görmediğim aileme, çocuklarıma ve mücadelemizi paylaşan Venezuela ve Norveç vatandaşlarına sarılacağım" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLÜ YORULMAK BİLMEYEN ÇABALARI İÇİN ALIYOR"

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Frydnes, törendeki konuşmasında, "Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne Venezuela halkının demokratik hakları için mücadelesindeki yorulmak bilmeyen çabaları ve adil bir geçiş sağlama mücadelesi nedeniyle alıyor" dedi.

ÖDÜLÜ KIZI TESLİM ALDI

Barış ödülünü annesi adına kabul etmek üzere törene katılan Ana Corina Sosa Machado ise, törene katılamayan annesinin birkaç saat içerisinde Oslo'da olacağını duyurdu.

İki yıl sonra annesini ilk kez görebileceğini söyleyen Ana Corina Sosa Machado, annesinin Nobel Barış Ödülü Töreni için hazırladığı konuşmayı okudu.

"BU AĞIR BİR DARBE OLDU"

2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan fakat sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilince çekilen Machado'nun hazırladığı konuşmada, "Bu ağır bir darbe oldu fakat yetki halka aittir. Yerimi alacak başka bir aday bulmaya yöneldik.

Sakin ve cesur bir eski diplomat olan Edmundo Gonzlez Urrutia öne çıktı" ifadelerine yer verildi.