ABD'de hapşırık krizi sonrası aniden felç geçirdi

Haber Merkezi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki mühendis Ian Applegate, araç sürdüğü sırada hapşırık krizine yakalandı.

Genç adam, peş peşe hapşırmaya devam etti.

Kriz devam ederken Applegate, şiddetli bir baş ağrısı ve ani bir karıncalanma hissiyle felç geçirdi.

ATARDAMARI YIRTILDI

Doktorlar, omurilik boyunca uzanan ve beyne kan sağlayan atardamarının yırtıldığını tespit etti.

Hastaneye kaldırılan Applegate, felce yol açan vertebral arter diseksiyonu geçirdiğini ve bunun sonucunda beynine kan pıhtısı gittiğini öğrendi.

TEDAVİ GÖRÜYOR

Konuşma ve yutkunma güçlüğü çeken talihsiz adam, fizik tedavi görerek yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

Applegate’in sekiz aylık hamile eşi Jennifer ile birlikte zorlu bir dönemden geçtiği ifade edildi.

Konuşma ve yutkunma zorluğu çeken Applegate’in tedaviye ihtiyacı olduğu belirtildi.

"HAPŞIRMAYA KORKUYORUM"

Halen hastanede olan Applegate, "Oldukça sert bir hapşırıktı ama bunun mümkün olabileceğini asla düşünmemiştim. Artık hapşırmaktan korkuyorum." diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Eşi Jennifer sekiz aylık hamile olan genç adam, ikinci çocuğunun doğumuna yetişmek için var gücüyle iyileşmeye çalışıyor.