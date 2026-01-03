ABD'de helikopter kazasında 4 kişi öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de Arizona eyaletinin Superior kasabasının güneyindeki Telegraph Kanyonu yakınlarındaki dağlık bölgede helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Pinal County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada kazanın nedeninin helikopterin dağ sırası boyunca 1 kilometreden uzun, eğlence amaçlı ip parkur hattına çarpması olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 59 yaşındaki pilot ile 21 ve 22 yaşlarındaki 3 kadın olmak üzere aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şerif Ofisi, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.