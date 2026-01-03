ABD'de helikopter kazasında 4 kişi öldü

- ABD'nin Arizona eyaletinde bir helikopter kazasında 4 kişi öldü.
- Kazanın, helikopterin dağ sırası boyunca bir ip parkur hattına çarpması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ABD'de Arizona eyaletinin Superior kasabasının güneyindeki Telegraph Kanyonu yakınlarındaki dağlık bölgede helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Pinal County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada kazanın nedeninin helikopterin dağ sırası boyunca 1 kilometreden uzun, eğlence amaçlı ip parkur hattına çarpması olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 59 yaşındaki pilot ile 21 ve 22 yaşlarındaki 3 kadın olmak üzere aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Şerif Ofisi, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.