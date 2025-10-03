ABD'de hükümet kapandı: Hava yolu trafiğinde güvenlik endişeleri

ABD'de 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamaması, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

ABD hükümetinin, yeni mali yıl başlamadan önce Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sebebiyle harcamaları askıya alması, ülkede sayıları 10 bini aşan hava trafik kontrolörleri için de işten çıkarılma riskini beraberinde getirdi.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Kongrede bütçe konusunda anlaşmanın ne zaman sağlanacağı bilinmezken bu durum, uçuş trafiğinin güvenliğinden sorumlu kontrolörler başta olmak üzere, bagaj kontrolörleri ve kritik noktalarda görevli havalimanı çalışanları için daha stresli süreç ve iş ortamı anlamına geliyor.

Hükümetin kapanmasının, Donald Trump yönetiminin, kontrolör alımlarını hızlandırma ve Federal Havacılık İdaresinde (FAA) eskiyen teknolojiyi yenileme çalışmalarına hız vermek istediği döneme denk gelmesi, ülke medyasında havacılık sektöründeki güvenlik endişelerinin giderilmesi çabalarının zaman alacağı yorumlarına neden oldu.

SEKTÖR ÇALIŞANI ÜYELERİN SORUMLULUKLARINI AKSATMAYACAKLARI BELİRTİLDİ

Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (NATCA) Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bütçe kesintisi sorununa değinilerek bu süreçte sektör çalışanı üyelerin profesyonel davranarak sorumluluklarını aksatmayacakları bildirildi.

Açıklamada, "Kapanma sonucunda, NATCA tarafından temsil edilen 2 bin 350'den fazla havacılık güvenliği uzmanı ücretsiz izne çıkarıldı. Bunların arasında uçak sertifikasyon mühendisleri ve uzay mühendisleri de yer alıyor. Bu çalışanlar, ücretsiz izindeyken kritik güvenlik ve teknoloji çalışmalarının yanı sıra operasyonel destek çalışmaları da gerçekleştirilmeyecek." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU

Öte yandan NATCA Başkanı Nick Daniels, 10 Eylül'de Chicago'da düzenlenen etkinlikte ABD'de 2019'da hükümetin kapandığı dönemde bazı hava trafik kontrolörlerinin, ilaç ve benzeri acil masraflarını karşılayabilmek için Uber sürücüsü olarak çalışmak zorunda kaldıklarını belirtmişti.

ABD Ulaştırma Bakanlığının son kapanma acil durum planına göre büyük çoğunluğu FAA'da olmak üzere yaklaşık 12 bin departman çalışanı ücretsiz izne çıkarılacak.

Son zamanlarda ABD'nin başkent Washington dahil birçok bölgesinde meydana gelen ölümcül hava trafiği kazalarıyla ilgili eleştiri odağı olan hava trafik kontrolörleri, çarşamba sabahı başlayan fon kesintisine rağmen bir süre para almadan çalışmaya devam etmek zorunda.

Demokrat ve Cumhuriyetçilerin salı gece yarısından önce federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması, hükümetin kapanmasına yol açmıştı.