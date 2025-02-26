ABD'de ikiz kardeşini öldürdü: 21 yaşındaki adama 15 yıl hapis cezası

Haber Merkezi

ABD'nin Teksas eyaletinde 21 yaşındaki Benjamin Elliot, 29 Eylül 2021'de ailesinin evinde, o zamanlar 17 yaşında olan ikiz kız kardeşi Meghan'ı bıçakladıktan sonra acil servisi aradı.

Yapılan duruşma sonucunda jüri, Elliot'u suçlu buldu.

CEZASI 15 YILA İNDİRİLDİ

Yargıç Danilo Lacayo, eyaletin 40 yıl hapis istemesine rağmen, Elliot'un cezasını 15 yıl olarak belirledi.

Elliot, bu süre zarfında yedi buçuk yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye için uygun olacak.

UYURGEZER SAVUNMASI

Elliot’un avukatı, müvekkilinin o sırada uyurgezer olduğunu savundu, ancak savcı Maroun Koutani, Elliot'un telefon verilerinin, Meghan'ı bıçaklamadan önce uyandığını gösterdiğini öne sürdü.

Elliot'un ifadesinde, olay sırasında kendini kaybettiğini ve kız kardeşine kalp masajı yaptığını belirtmesi dikkat çekti.

Elliot'un ebeveynleri duruşma boyunca ona destek verirken savcılar, Elliot'un bıçağı önceden tasarlanmış bir şekilde kullandığını iddia etti.

KEFALET KOŞULU

Elliot, mahkeme sonunda suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, kararında genç adamın suç geçmişinin olmaması ve kefaletle serbest kaldığı süre zarfında herhangi bir sorun yaşamaması gibi faktörleri göz önünde bulundurdu.

Teksas'ta cinayet suçunun cezası, 5 yıldan 99 yıla kadar değişiklik göstermekte.