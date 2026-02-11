ABD'de ilk buluşma sonrası 65 bin mesaj attı: Tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Ades adlı kadın, internet üzerinden tanıştığı adamla 'flört' etmeye başladı.

Ades, tanıştığı adamla bir kez randevuya çıktı ve ardından adamı takıntı haline getirdi.

65 BİN MESAJ GÖNDERDİ

İddiaya göre Ades, ikilinin tek bir buluşmasının ardından adamın telefonuna yaklaşık 65 bin mesaj gönderdi.

Yerel bir televizyon kanalının aktardıklarına göre Ades'in, bazen günde 500'e kadar mesaj gönderdiği iddia edildi.

GİZLİCE EVİNE GİRDİ: DUŞ ALDI

Paradise Valley Polis Departmanı, Ades'in adamın evine veya iş yerine gittiğine dair dört ihbar aldıklarını bildirdi.

Adam polisi arayarak yurt dışında olduğunu ancak güvenlik kamerası görüntülerinden kadının evine girdiğini gördüğünü söyledi.

Polis basın açıklamasında, "Olay yerine gelen polis memurları, Ades'i evde banyo yaparken buldu" denildi.

HANEYE TECAVÜZ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

ABC 15'in haberine göre, olayda kadının arabasının ön koltuğunda bir kasap bıçağı bulundu.

Polisin açıklamasına göre, Ades, bu olaydan sonra gözaltına alındı ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' (haneye tecavüz) suçundan yargılanarak tutuklandı.