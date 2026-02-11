Gazze'de toplam can kaybı 72 bin 45'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Ayrıca enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA 591 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 591'e, yaralı sayısı bin 578'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 45 OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 45'e, yaralı sayısı 171 bin 686'ya ulaştı.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 4 ayda, anlaşmayı 1620 kez ihlal ettiği rapor edildi.

İsrail ordusunun 560 ateş açma, 79 askeri araçlarla mahalle ve yerleşim alanlarına girme, 749 bombardıman ve hedef alma ile 232 konut ve çeşitli binaların havaya uçurma yoluyla ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı.