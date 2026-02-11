Zelensky: Rus ordusu durma niyetinde değil

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın İHA'larla gece boyunca saldırılar düzenlediğini söyledi.
- Harkiv ve Sumi bölgelerinde can kayıpları yaşandığını, Zaporijya'da bir hastanenin hedef alındığını belirtti.
- Zelensky, Rus ordusunun savaşı sürdürmeye hazırlandığını vurguladı ve güçlü uluslararası güvenlik garantileri istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
Zelensky, Rusya’nın gece saatlerinde 129 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini ifade ederek Harkiv bölgesinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
SUMI'DE ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Rus ordusunun Sumi bölgesine yönelik saldırılarında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını aktaran Zelensky, sivil yerleşimlerin hedef alındığını kaydetti.
Zelensky, ayrıca Zaporijya kentinde bir hastanenin de saldırıya uğradığını belirtti.
"MÜZAKERE SÜRECİNİ BALTALIYOR"
Rusya’nın saldırılarının, savaşın sona erdirilmesine yönelik devam eden müzakere çabalarına zarar verdiğini savunan Zelensky, “Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması için güçlü uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelensky, Rusya’nın durdurulması gerektiğini ifade etti.