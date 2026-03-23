ABD'de iniş yapan uçak, itfaiye aracına çarptı: Pilotlar hayatını kaybetti

ABD'de facia anları...

Kanada'nın Montreal kentinden havalanan Air Canada'ya ait uçak, vahim bir olayla karşı karşıya kaldı.

İNİŞ YAPARKEN İTFAİYE ARACINA ÇARPTI

CNN'in haberine göre, uçak, New York'ta bulunan LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

PİLOTLAR YAŞAMINI YİTİRDİ

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, 72 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçaktaki pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve itfaiye aracındaki 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanı geçici süreyle kapatılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.