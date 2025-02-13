ABD'de kan donduran olay: Anne 3 çocuğunu öldürdü

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ABD'de korkunç bir olay yaşandı.

ABD'nin Wyoming eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Tranyelle Harshman, pazartesi günü, 2, 2, 7 ve 9 yaşlarındaki dört çocuğunu silahla vurduktan sonra, silahı kendi başına doğrultarak intihar etti.

Olayın ardından polis ve acil sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

CANİ ANNE 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

İlk tespitler, 2 yaşındaki ve 9 yaşındaki çocukların başından vurulmuş olarak ölmüş olduğunu ortaya koydu.

Diğer iki çocuktan 2 yaşındaki çocuk ve 7 yaşındaki Olivia, başlarından vurulmuş ancak hayatta kalmayı başardı.

İngiliz basınından Daily Mail'deki habere göre cani anne, başından vurulmuş halde odasında bulundu.

DOĞUM SONRASI DEPRESYON PROBLEMLERİ YAŞADI

Polisler olay yerine gittiğinde hala hayattaydı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, kısa süre sonra o da hayatını kaybetti.

7 yaşındaki Olivia, hayatta kalmayı başarmıştı. O sırada hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ailesi, Olivia'nın sağlığı için büyük bir endişe içinde beklemeye başladı.

Tranyelle’in arkadaşları, kadının doğum sonrası depresyon gibi ruhsal sağlık problemleri yaşadığını açıkladı. Ailesi, Tranyelle’in psikolojik zorluklarla başa çıkmaya çalıştığını ve bu sorunların trajediye yol açtığını belirtti.