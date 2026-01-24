ABD'de kar ve buz fırtınası alarmı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, tarihi bir kış fırtınasına hazırlanıyor..

Ülkede hava sıcaklıklarının -45 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, 172 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Felaket boyutundaki buzlanma riski nedeniyle 10'dan fazla eyalette OHAL ilan edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısından fazlasının ileriki günlerde yoğun kar yağışıyla birlikte 'dondurucu soğukların' etkisi altına gireceği belirtildi.

"FELÇ EDİCİ BUZ FIRTINASI" UYARISI

Teksas eyaletinin doğusundan ülkenin güneyine kadar uzanan geniş bir bölgede 'felç edici bir buz fırtınası' görülebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, 'tarihi nitelikte' olacağı ifade edilen karlı ve fırtınalı havanın bugünden itibaren ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alacağı ve doğuya doğru ilerleyerek 'yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklar' getireceği vurgulandı.

30 SANTİMETRE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde yaklaşık 30 santimetre kar yağışı beklendiği, güneyde Teksas ve Virginia eyaletlerini de kapsayan geniş bir bölgede ise karla karışık yağmur olasılığının ağır bastığı aktarıldı.

SICAKLIK -45 DERECEYE KADAR DÜŞEBİLİR

ABD hava tahmin uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının -45 dereceye kadar düşebileceği öngörüsünü paylaştı.

Uzmanlar, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği, bu durumun uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği ve seyahat edecekler için oldukça tehlikeli koşullar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca çeşitli açıklamalarda, fırtına ve kar yağışının yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedildi.

MARKET RAFLARININ ÇOĞU BOŞALDI

Öte yandan ABD coğrafyasının çoğunu etkisi altına alacak hava şartlarına karşı yetkililer vatandaşları, mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarırken, alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar süpermarketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.

New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu.