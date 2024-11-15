ABD'de kayboldu sanılan adam, kendini ölü gösterip Avrupa'ya kaçtı

Haber Merkezi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Ryan Borgwardt, Green Lake Gölü'nde tek başına balık tutmaya gitti.

Evli ve üç çocuk babası olan 45 yaşındaki Borgwardt, yaptığı küçük kaçamağın ardından uzun süre eve dönmedi.

Borgwardt'ın eşi ve çocukları, kısa süre sonra emniyet güçleriyle temasa geçerek adamın boğulduğundan şüphelendiklerini belirtti.

KAÇMIŞ OLABİLECEĞİ GÜNDEME GELDİ

Şüphe üzerine gönderilen arama kurtarma ekipleri, gölde Borgwardt'ın alabora olmuş kanosunu ve can yeleğini buldu.

Ancak son gelişmelerle birlikte, Borgwardt'ın kaybolduktan sonra pasaportunu kullandığına ve Avrupa'ya seyahat etmiş olabileceğine dair kanıtlar tespit edildi.

KANADA SINIRINDA GÖRÜLDÜ

Yetkililer, Borgwardt'ın arabasının, oltasının ve cüzdanının yakındaki bir parka bırakıldığını ve 54 gün süren kapsamlı arama çalışmalarının ardından bir ceset ya da kanıta rastlanmadığını belirtmişti.

Borgwardt'ın kaybolduğunun bildirilmesinden bir gün sonra, adının Kanada'daki sınır yetkilileri tarafından kontrol edildiğinin ortaya çıkmasıyla, olaya dair araştırmaların kapsamı genişletildi.

KAYBOLMADAN ÖNCE HAYAT SİGORTASI YAPTIRMIŞ

İncelemeler sonucunda Borgwardt'ın kaybolmadan önce pasaportunun kaybolduğunu ya da çalındığını bildirdiği ve kendisine yeni bir pasaport verildiği öğrenildi.

Bu ipucunu takiben, yetkililer Borgwardt'ın bilgisayarını inceleyerek kaybolmadan önce 375 bin dolarlık bir hayat sigortası poliçesi yaptırdığını, yabancı bir banka hesabına para transfer ettiğini, yeni pasaportunun fotoğrafını çektiğini ve e-posta adresini değiştirdiğini tespit etti.

SAHTE ÖLÜMÜNÜ PLANLAYIP KAÇTI

Ayrıca, kaybolduğu gün dizüstü bilgisayarın sabit diskini değiştirip tarayıcı geçmişini temizleyen Borgwardt'ın, Doğu Avrupa'ya seyahat etmiş olabileceğine dair işaretler de bulundu.

Soruşturma devam ederken yetkililer, Borgwardt'ın kendi sahte ölümünü düzenleyerek kaçmasına yardımcı olmuş olabilecek kişileri de aramaya devam ettiklerini belirtti.