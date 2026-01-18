Abone ol: Google News

Avusturya'da 3 ayrı çığ düşmesinden toplam 8 kişi hayatını kaybetti

Styria ve Salzburg eyaletlerinde yaşanan çığ faciasında kar altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken yetkililer iki kişinin de durumun kritik olduğunu duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 13:58
  • Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde meydana gelen üç çığda toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
  • Styria'daki Pusterwald bölgesinde 3 kişi, Salzburg'da ise 5 kişi çığ altında kalarak yaşamını yitirdi.
  • Yetkililer, olay yerine helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Avusturya’da çığ felaketi...

Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde çığ altından kalan 3 kişi yaşamını yitirdi.

TOPLAM 8 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde ise dün iki ayrı noktada çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bölgelere çok sayıda helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

