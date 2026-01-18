Avusturya'da 3 ayrı çığ düşmesinden toplam 8 kişi hayatını kaybetti

- Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde meydana gelen üç çığda toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
- Styria'daki Pusterwald bölgesinde 3 kişi, Salzburg'da ise 5 kişi çığ altında kalarak yaşamını yitirdi.
- Yetkililer, olay yerine helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
Avusturya’da çığ felaketi...
Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde çığ altından kalan 3 kişi yaşamını yitirdi.
TOPLAM 8 KİŞİ ÖLDÜ
Ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde ise dün iki ayrı noktada çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, bölgelere çok sayıda helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.