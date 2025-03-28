ABD'de kızamık salgını: Kansas eyaletinde de görüldü

DHA

Amerika, kızamık salgınıyla boğuşuyor..



ABD genelinde en az 17 eyalette kızamık vakaları bildirilirken ülke genelinde 2019'dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Salgın Kansas eyaletine de sıçradı..

Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının doğrulandığını açıkladı.

Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı şu ana kadar hiçbir vakanın hastaneye yatış gerektirmediği ve herhangi bir ölümün bildirilmediğini açıkladı.

Yetkililer, halka aşı olmaları ve hijyen önlemlerine dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

TEKSAS EYALETİNDEKİ KIZAMIK SALGININDA VAKA SAYISI 327'YE YÜKSELDİ

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor.

Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak ayının sonundan bu yana 327 vaka tespit edildi.

Salgının etkili olduğu bölgede yaşayan, kızamık aşısı olmamış ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bir çocuk hayatını kaybetti.

Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesi ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkması olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.