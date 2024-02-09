ABD'de korkunç olay: Doktor doğum esnasında bebeğin başını kopardı ABD'de bir doktor doğum sırasında aşırı güç kullanınca bebeğin başı koptu. Yapılan adli tıp değerlendirmesinde bebeğin ölümünün cinayet olduğuna karar verildi.

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ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

21 yaşındaki Jessica Ross isimli kadın, doğum için Georgia eyaletinde bulunan bir hastaneye gitti.

Doğum esnasında doktor, aşırı güç kullanarak bebeği çekmeye başladı.

Doktor aşırı güç kullandı: Bebeğin başı koptu

Doktorun güç kullanması sonrası bebeğin başı koptu.

Yaşanan facianın ardından başı koparılan bebeğin annesi Jessica Ross ve baba Treveon Isaiah Taylor, hastaneye dava açtı.

Adli tıp tarafından yapılan incelemede; bebeğin ölümünün tıbbi hata değil, cinayet olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Adli tıp raporu açıklandı: Cinayet olarak değerlendirilecek

Doğumda ölen bebeğin ailesinin avukatı Roderick Edmond, hastanenin de olayı örtbas etmeye çalıştığını açıkladı.

Olayın gerçekleştiği hastane ise yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve her konuda ailenin yanında olacaklarını bildirdi.

Hastanenin sahibi olan Prime Healthcare Services ise, "En içten düşünce ve dualarımızın aileyle ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte olduğunu" belirtti.