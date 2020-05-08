ABD'de koronadan son 24 saatte 2 bin 181 kişi daha öldü

ABD'de koronadan son 24 saatte 2 bin 181 kişi daha öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998’e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 326 artarak, 1 milyon 295 bin 31'e yükseldi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 77 BİN 55 OLDU

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 238 artarak, 77 bin 55 oldu.

ABD'yi 260 bin 117 vakayla İspanya, 215 bin 858 ile İtalya ve 206 bin 715 ile İngiltere takip ediyor.