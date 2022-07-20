Omar ve Cortez gibi isimlerin gösterisine, Kongre polisi tarafından izin verilmedi. Omar, "Üreme haklarıma ilişkin saldırılar konusunda elimden geleni yapmayı sürdüreceğim" dedi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, ülkede kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin önünde kürtaj yanlısı protesto gösterisi düzenlendi.

Gösteri sırasında bazı Kongre üyeleri, polis tarafından gözaltına alındı.

17 Kongre üyesine gözaltı

ABD Kongre Polisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kalabalık oluşturdukları, yolu kapattıkları ya da huzursuzluk verdikleri gerekçesiyle aralarında 17 Kongre üyesinin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldık." ifadesine yer verildi.

Protestocuların, trafik kanunlarına aykırı olarak 1. Cadde'yi trafiğe kapatmak istediğine işaret edilen açıklamada, standart 3 uyarının verilmesinin ardından gözaltılara başlandığı aktarıldı.

ABD'de kürtaj yanlısı protestoda Kongre üyeleri gözaltına alındı ViDEO

Polisin gözaltına aldığı isimler

Gözaltına alınan Kongre üyeleri arasında, Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib de yer aldı. Ayrıca popüler Kongre üyelerinden New York Temsilcisi Alexandria Ocasio Cortez ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Katherine Clark'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

"Sivil direniş gösterirken gözaltına alındım"

Ilhan Omar, gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kongre üyesi diğer arkadaşlarımla bugün Yüksek Mahkeme önünde sivil direniş gösterirken gözaltına alındım. Üreme haklarıma ilişkin saldırılar konusunda elimden geleni yapmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararı

AA'nın haberine göre, 24 Haziran'da 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" iptal edildi.

Karar ile kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

Biden'ın tepkisi

Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim, kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde zaman zaman protesto gösterileri düzenleniyor.