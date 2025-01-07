ABD'de kuş gribi alarmı: İlk insan ölümü gerçekleşti

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ABD'de salgın tehlikesi giderek artıyor.

Geçtiğimiz haftalarda artış göstermeye başlayan kuş gribi vakalarında korkunç bir gelişme yaşandı.

Louisiana Sağlık Bakanlığı, Louisiana eyaletinde ve ABD'de ilk kez yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) veya H5N1 vakasıyla hastaneye kaldırılan hastanın öldüğünü bildirdi.

ABD'DE KUŞ GRİBİNDEN ÖLEN İLK İNSAN

65 yaşın üzerinde olduğu belirtilen hastanın, arka bahçesinde keyfi olarak beslediği tavuk sürüsü, ölü hayvanlar ve yabani kuşlar nedeniyle virüs kaptığı ve kuş gribine yakalandığı değerlendiriliyor.

Louisiana Sağlık Bakanlığı, hastanın ne zaman öldüğü veya nasıl bir tedavi gördüğü konusunda ayrıntı vermedi.

Yetkililer, hastanın ölmesine sebep olan virüsün, yakın zamanda ABD'deki yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında ve Britanya Kolombiyası, Kanada ve Washington eyaletindeki insanlarda bulunan bir kuş gribi versiyonuyla ilişkili olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.