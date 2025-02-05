ABD'de kuş gribi yumurta fiyatlarını uçurdu: 100 bin yumurta çalındı

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pete & Gerry's Organics adlı markette, 1 Şubat'ta büyük bir hırsızlık olayı yaşandı.

Polis yetkilileri, 100 bin yumurtanın bir kamyonetin arkasından çalındığını bildirdi.

40 BİN DOLARLIK ZARAR

Çalınan yumurtaların piyasa değerinin 40 bin dolar olduğu belirtildi.

YUMURTA FİYATLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Son dönemde kuş gribi salgını nedeniyle yumurta fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, yumurta fiyatları son bir yılda yüzde 65 oranında arttı.

Bakanlık, 2025 yılında fiyatların yüzde 20 daha yükselmesini bekliyor.

Örneğin, ünlü ABD restoran zinciri Waffle House, yumurta fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak müşterilerine her yumurta başına 0,50 dolarlık ek ücret yansıtmaya başladı.

Şirket, bu ek ücretin geçici olduğunu ve "yumurta fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş artışa bağlı" olduğunu açıkladı.

KUŞ GRİBİ SALGINI YAYILIYOR

ABD’de 2022’den bu yana devam eden kuş gribi salgını, son aylarda daha fazla yayılmaya başladı.

Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, sadece aralık ayında yumurta fiyatları yüzde 8’den fazla arttı.

2023 yılı aralık ayında bir karton yumurtanın ortalama fiyatı 2,51 dolar iken, bir yıl sonra bu rakam 4,15 dolara yükseldi.

Artan fiyatlar nedeniyle bazı marketlerde yumurta reyonlarının boş kaldığı bildiriliyor.

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ DÜŞÜK

Kuş gribi sadece kümes hayvanlarını değil, ABD genelinde sığırlar ve bazı memeli hayvanları da etkiliyor.

Ancak uzmanlar, insanlara bulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

ABD’de giderek büyüyen yumurta krizi, hem ekonomik hem de gıda güvenliği açısından önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.