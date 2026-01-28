ABD'de Kuzey Kutbu'nu andıran manzaralar: Hudson Nehri dondu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kara kış sadece Türkiye'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çarpıcı görüntülere yol açtı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

AŞIRI SOĞUKLAR VE KAR FIRTINASI 30 CAN ALDI

ABD'de 'tarihi' olarak nitelendirilen ve hakimiyetini sürdüren kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti.

Bazı bölgelerde hafta boyunca devam etmesi beklenen aşırı soğuk hava, kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

37 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ülkede aşırı kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 37 eyalette acil durum ilan edildi.

17 bini aşkın uçuş iptal edilirken, büyük şehirlerdeki okulların bazılarına eğitime ara verildi, bazılarında ise uzaktan eğitime geçildi.

HUDSON NEHRİ ADETA BUZ TUTTU

New York eyaleti de beyaza büründü.

Eyalette bulunan Hudson Nehri adeta buz tuttu.

Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.

NEHİRDEKİ BUZ KÜTLELERİ KUZEY KUTBU'NU HATIRLATTI

Belgeselleri andıran görüntüler, objektiflere havadan yansıdı.

Görenlerin Kuzey Kutbu sandığı görüntüler, kartpostallık manzaralara sebep oldu.

Buz kütleleri arasında ilerleyen deniz taşıtları ise, küresel ısınma hakkında soru işaretleri oluşturdu.