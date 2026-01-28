Ay seyahati 2026: Artemis II ne zaman fırlatılacak? Ay'a inecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnsanlığın 1972’den bu yana Ay'a ayak basmıyor...

Bir dönem Soğuk Savaş’ın gövde gösterisi olan Ay görevleri, şimdilerde bir prestij de meselesi.

Bu yeni sürecin en dikkat çekici adımlarından biri ise NASA’nın Artemis II görevi olacak.

Artemis programı kapsamında planlanan bu uçuş, Apollo görevlerinden sonra ilk kez insanların Ay'a doğru yola çıkmasını sağlayacak.

Ay yüzeyine iniş yapılmayacak olsa da Artemis II, insanlığın Ay’a dönüş yolunda atacağı en kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Peki; Artemis II uçuşu ne zaman? Ne zaman fırlatılacak?

NASA ARTEMİS II UÇUŞU NE ZAMAN 2026

NASA, Artemis II görevi için tek bir kesin fırlatma tarihi yerine birden fazla “fırlatma penceresi” tanımladı.

Ajansın paylaştığı takvime göre en erken ve en güçlü ihtimal, 6–11 Şubat 2026 tarihleri arasındaki ilk pencere. Bu dönem, Ay’ın konumu ile Dünya’ya dönüş açıları açısından en elverişli zaman aralığı olarak değerlendiriliyor.

Bu pencerenin kaçırılması halinde ikinci alternatif 28 Şubat–13 Mart 2026 tarihleri arasında devreye girecek.

Görev için tanımlanan üçüncü ana zaman aralığı ise 1–6 Nisan 2026 olarak öne çıkıyor.

ARTEMİS II'NİN GÖREVİ

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, “Artemis II ile taşınacak tarihi eserler, Amerikan keşiflerinin uzun tarihini ve bu anı mümkün kılan nesiller boyu yenilikçileri yansıtıyor. Bu görev, havacılıktaki en eski başarılarımızın parçalarını, insanlı uzay uçuşunun belirleyici anlarını ve nereye doğru ilerlediğimizin sembollerini bir araya getirecek. Amerika'nın 250. yıldönümünde Orion, astronotları Ay'ın etrafında taşıyacak ve aynı zamanda tarihimizi Dünya'nın ötesindeki bir sonraki bölüme taşıyacak.” dedi.

Bu görevin amacı, bir sonraki Artemis III görevi kapsamında astronotların Ay'a inişi için zemin hazırlamak.

NASA, Artemis III'ün fırlatılmasının en erken 2027'de gerçekleşeceğini söylüyor.

Ancak uzmanlar, en erken olası tarihin 2028 olduğuna inanıyor.