Japonya’nın kuzeyinde kar alarmı

Japonya’nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde yoğun kar yağışı, günlük yaşamı aksatıyor. Aomori Tren İstasyonu başta olmak üzere birçok noktada ekipler gün boyu kar temizleme çalışması yürütüyor. Bölge, sert ve uzun süren kış şartlarıyla biliniyor.

ÖLÜMLER ÇATI TEMİZLİĞİ SIRASINDA YAŞANDI

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), 20 Ocak’tan bu yana ülke genelinde yoğun kar yağışının yol açtığı kazalara ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre Japon Denizi kıyısındaki Niigata eyaletinde meydana gelen kazalarda, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Niigata Eyalet Valiliği, can kayıplarının büyük bölümünün, evlerin çatılarında biriken karları temizleme ve çevrede kar küreme çalışmaları sırasında yaşandığını bildirdi.

FARKLI BÖLGELERDE ÇOK SAYIDA YARALI

Kuzeydoğudaki Aomori eyaleti ile batıdaki Kyoto kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde meydana gelen kazalarda 10’u ağır olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

METEOROLOJİ'DEN 70 SANTİMETRE UYARISI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışı ve fırtınanın hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceğini, bazı bölgelerde kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşabileceğini duyurdu.

Yetkililer, don nedeniyle kayganlaşan yollar, çatılardan kar düşmesi, elektrik hatlarında biriken kar ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.