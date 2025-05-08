ABD'de liseye bıçaklı saldırı: 1 ölü

Haber Merkezi

Şiddet olaylarının durulmadığı ABD'de, okul saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Her yıl birçok kez ölümlü saldırıların yaşandığı ülkede bu defa hedef, Kaliforniya'daki bir lise oldu.

ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR

Kimliği belirsiz iki kişi, Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde öğrencilere saldırdı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Şüphelilerin saldırısı sonucu 2 öğrenci yaralanırken, 1 öğrenci ise hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin açıklama yapan Polis sözcüsü Natalie Garcia, kolluk kuvvetlerinin, olayla ilgili 2 şüpheliyi aradığını bildirdi.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Yaklaşık 3 bin öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisede, dersler ve atletizm programları iptal edildi.

300 bin nüfuslu Santa Ana kenti, eyaletteki Los Angeles kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.