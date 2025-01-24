ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü

Haber Merkezi

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yerel saat ile 11.09’da Antioch Lisesi kafeteryasına giden 17 yaşındaki Solomon Henderson adlı öğrenci, silahla 2 öğrenciyi yaraladıktan sonra kendisini vurdu.

Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Josselin Corea Escalante, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne sevk edildikten sonra yaşamını yitirdi.

OKULU TARADI: KENDİSİYLE BİRLİKTE BİR GENCİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Saldırıda yaralanan bir diğer öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Antioch Lisesi, yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirdi.

Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin saldırıyı neden yaptığının bilinmediğini açıkladı.

NAZİ İDEOLOJİSİNİ BENİMSEDİĞİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, olayın arkasındaki motivasyonu araştırdıklarını belirtti.

Ancak, Henderson'ın X'teki paylaşımları ve saldırıdan önce bıraktığı manifestosu, 17 yaşındaki öğrencinin görüşlerini ve psikolojik durumunu ortaya koydu.

'SİYAHİ OLMAKTAN UTANDIĞINI' BELİRTTİ

Nazi'lerin tercih ettiği sitelerdeki görüntüleri göstererek Nazi selamı veren, Neo-Nazi gibi giyinen "ırkların karışmaması" gerektiğini savunan siyahi saldırgan, ölmeden önce bıraktığı manifestosunda Hitler'i övdü ve "bilgisayar oyunlarından etkilenerek bu eylemi gerçekleştirdiğini" yazdı.

Bunun yanında, "siyahi olmaktan utandığını" belirtti.