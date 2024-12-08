ABD'de madde etkisindeyken girdiği evden temizleyici çalmaya çalıştı

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ABD'de ilginç olay...

Uyuştururucu kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden birinde, kuvvetli bir uyuşturucu kullanan 23 yaşındaki Austin Alexander Smith, kısa sürede kendini kaybetti.

Düşünme kabiliyetini kaybeden genç, uyuşturucu kullandığı bölgeye yakın bir eve girdi.

TEMİZLEYİCİ ÇALMAYA ÇALIŞTI

O sırada evde bulunan ev sahipleri, aniden ön kapılarından gelen yüksek sesli bir patlamayla uyandılar.

Daha sonra evin oturma odasına giden ev sakinleri, Smith'in üzerinde pantolon ve tişörtü bulunmadığı; elinde de bir halı temizleyicisi tuttuğunu gördüler.

KAÇTI

Ev sakinlerinin gelmesi üzerine korkan Smith, halı temizleyicisini bırakıp kaçtı.

Dakikalar sonra şüphelinin eşgaline uyan bir kişiyi tespit etti ve gözaltına aldı. Ardından ev sahipleri bu kişinin Smith olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Polis, Smith'in kapıyı tekmeleyerek eve girdiğini söyledi. Smith, memurlara ne yaptığını hatırlamadığını çünkü metamfetaminin etkisinde olduğunu söyledi.

Yakalanan genç, hırsızlıkla suçlanarak tutuklandı.