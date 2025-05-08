ABD'de mahkemesinde tarihe geçen an: Cinayet kurbanı yapay zekayla konuştu

Haber Merkezi

ABD’nin Arizona eyaletinde, mahkeme salonunda tarihe geçen bir olay yaşandı.

Handler kentinde görülen duruşmada, Pelkey’nin yapay zeka ile canlandırılan görüntüsü salonda gösterildi.

Daha önce çekilmiş görüntüler ve yapay zeka yazılımı yardımıyla hazırlanan bu dijital avatar, katil Gabriel Horcasitas’a doğudan seslendi.

"O GÜN KARŞILAŞMIŞ OLMAMIZ BÜYÜK TALİHSİZLİK"

Kurbanın yapay zekâ aracılığıyla seslendirilen mesajında şu ifadeler yer aldı:

Beni vuran adam Gabriel Horcasitas’a… O gün, o şartlar altında karşılaşmış olmamız büyük talihsizlik. Belki başka bir hayatta arkadaş bile olabilirdik.

16 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Pelkey, sözlerine Tanrı’ya ve affetmeye inandığını söyleyerek devam etti.

Bu ifadeler mahkeme salonunda duygusal anlara neden oldu.

Duruşmayı yöneten Yargıç Todd Lang, kullanılan yöntemin etkileyiciliğini vurguladı ve yaratıcı yaklaşımı takdir ettiğini belirtti.

Mahkeme sonunda Horcasitas, adam öldürme suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KIZ KARDEŞİ TARAFINDAN ÖNERİLDİ

Yapay zeka kullanımı, Pelkey’nin kız kardeşi Stacey tarafından önerildi.

Kardeşinin duruşmada kendi sesiyle konuşamasa da ne söylemek isteyeceğini ifade etmenin önemli olduğunu vurgulayan Stacey, “Bu onun sözleri olmalıydı, benim değil” dedi.

YAPAY ZEKA DAHA ÖNCE DE KULLANILMIŞTI

Arizona’da daha önce de cinayet soruşturmalarında yapay zekâdan yararlanılmıştı.

2019 yılında bir zanlının, öldürdüğü kadının yüzünü kredi başvurusu için taramaya çalışırken yüz tanıma yazılımı sayesinde yakalandığı belirtilmişti.

Arizona Yüksek Mahkemesi Başkanı Ann A. Scott Timmer, yapay zekânın yargı süreçlerinde doğru kullanıldığında süreci kolaylaştırabileceğini söyledi.

Ancak Timmer, teknolojinin yanlış kullanılması hâlinde adaletin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Artan ilgi ve tartışmalar üzerine Arizona Yüksek Mahkemesi, yapay zekânın hukukta sorumlu ve etik biçimde kullanılmasını sağlamak üzere özel bir komite kurdu.