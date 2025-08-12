ABD'de mavi domuz eti yetkilileri harekete geçirdi: Eti yemeyin

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, eti mavi çıkan yaban domuzları, yetkilileri harekete geçirdi...

Yerel haber sitesi SFGate’in haberine göre, San Francisco kentinin güneyinde yaban hayvanlarını avlayan bir avcı, bu yıl yakaladığı bazı yaban domuzlarını işlerken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

Domuzların kas ve yağ dokuları parlak maviydi.

MİDESİNDE MAVİ YEMLER BULUNDU

SFGate’in aktardığına göre, evcil domuz ile yaban domuzu melezi olan bu hayvanlar, diphacinone adlı bir fare zehrini yedikten sonra bu hale geldi.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW), yaptığı incelemede bir domuzun midesinde bu derin mavi renkteki yemden izler buldu.

CDFW, kemirgen zehirlerinin ayırt edilmesi için genellikle bu gibi belirgin renklere boyandığını belirtti.

YETKİLİLER UYARDI: O ETİ YEMEYİN

KSBW, söz konusu zehirli yemlerin hem ilçede hem de yakınlardaki bir nehir çevresinde yaygın olarak kullanıldığını bildirdi. Monterey İlçe Parkları Müdürü Bryan Flores, bu mavi rengin avcılar için net bir uyarı sinyali olduğunu vurguladı:

“Eğer eti kestiğinizde dokusu mavi görünüyorsa, o eti yemeyin.”