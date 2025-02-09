ABD'de milyarlarca dolarlık biyomedikal araştırma fonlarında kesintiye gidilecek

AA & Ensonhaber

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, biyomedikal araştırma fonlarına yapılan milyarlarca dolarlık federal hibelerde planlanan kesintiler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan çok sayıda federal hibe verdiği belirtilerek hibe kalemlerinde tesisler ve yönetim olarak tanımlanan dolaylı maliyetler için kesintiye gidileceği ifade edildi.

ABD'nin dünyanın en iyi tıbbi araştırmalarına sahip olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Buna göre mümkün olduğunca çok fonun idari genel giderler yerine doğrudan bilimsel araştırma maliyetlerine yönlendirilmesi hayati önem taşımaktadır" ifadesine yer verildi.

Söz konusu kesintilerin yılda 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacağı kaydedilerek uygulamanın derhal yürürlüğe gireceği bildirildi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin sosyal medya platformu üzerinden yapılan bir paylaşımda geçen yıl Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin araştırmalar için tahsis ettiği 35 milyar doların 9 milyar dolarının dolaylı maliyetler olarak nitelenen idari genel giderler için harcandığı bilgisi verildi.

ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yöneticiliğini yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı, sosyal medya paylaşımında Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin yeni politikasının aşırı hibe idari maliyetlerinden milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağı belirtti.

Musk, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin eski politikasının bir soygun olduğunu iddia ederek, "Onlarca milyar dolarlık bağışı olan üniversitelerin araştırma ödül parasının yüzde 60'ını genel giderler için zimmete geçirdiğine inanabiliyor musunuz?" diye yazdı.