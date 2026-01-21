Trump'tan konut hamlesi: Wall Street bankalarının ev alması yasaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ABD'de de ev sahibi olmak, vatandaşlar için gittikçe zorlaşıyor.

Seçim kampanyasının büyük bir bölümünü alım gücü ve fakirleşen halktan bahsetmeye ayıran ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk senesini doldurmasının ardından ev satın alma hayalleri olan Amerikalılar için bir adım attı.

WALL STREET YATIRIMCILARI DENKLEMDEN ÇIKARILDI

Ev fiyatları artarken Trump, imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle büyük kurumsal yatırımcıların müstakil ev satın almasını yasakladı.

Beyaz Saray tarafından duyurulan kararın, Wall Street'in Amerikalı aileler ile rekabet etmesine engel olmak için alındığı açıklandı.

YATIRIMCILAR VARLIKLARINI AÇIKLAYACAK

Emre göre İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, federal konut piyasasında bulunan potansiyel kurumsal yatırımcıları tespit edecek ve müstakil konut varlıklarının açıklanmasını talep edecek.

AİLELERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ev sahibi olmanın Amerikan rüyasının önemli bir parçası olduğu söylenerek gençler ve yeni evliler için ev almanın kolaylaştırılması amaçlandığı belirtildi.

Ayrıca geniş kaynakları bulunan aktörler tarafından müstakil evleri bir yatırım aracı olarak satın alınmasına eleştiride bulunarak "Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil." ifadelerine yer verildi.

EV FİYATLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Yatırımcıların birçok mahallede ev fiyatlarının artmasına sebep olduğu öne sürülürken, bu kararla birlikte ev fiyatlarının azalması bekleniyor.

Kararnamenin duyurusunda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "kötü yönetimine" dikkat çekilerek Donald Trump'ın ailelere ve sıradan vatandaşlara yönelik refah politikalarının devam edeceği söylendi.